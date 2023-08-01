Украинское военное командование сменило тактику в ходе контрнаступления на востоке страны. Военные силы Украины сосредоточились на изматывании российских войск артиллерией и ракетами дальнего действия. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников и аналитиков.

Как отмечает NYT, на юге Украины сейчас происходит переброска украинских войск. По информации издания, вторая волна подготовленных в западных странах военных предпринимает в основном мелкомасштабные атаки для прорыва российских позиций.

Газета пишет, что ВСУ смогли вернуть под контроль несколько деревень, но им еще предстоит добиться масштабных успехов, аналогичных осени прошлого года.