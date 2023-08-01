Вернувшийся с войны «вагнеровец» напился и устроил резню: шесть убитых

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В Карелии в селе Деревянное 1 августа были зверски убиты две семьи, всего шесть человек, дома их сожжены. «МК- Карелия» пишет, что двое мужчин 37 и 38 лет, ранее отбывавших наказание за изнасилование и наркотики, устроили пьяную резню. В ходе пьяного конфликта они зарезали четверых участников застолья - это была семья: два брата, сестра и один их знакомый - и, чтобы скрыть следы преступления, подожгли дом, предварительно обложив двери тряпками.

После они последовали в гости в другой дом, где жили отец с сыном. Им они выломали двери и, вспомнив старые обиды, нанесли смертельные удары ножом, а дом подожгли. Вскоре преступников задержали. Один из них, Игорь Сафонов, на вопрос журналистов, присутствующих на заседании суда, принимал ли он участие в составе ЧВК «Вагнер» в боевых действиях в Украине, ответил утвердительно, добавив, что был ранен.