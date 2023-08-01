Расстрелявший евреев в синагоге приговорен к смерти

Суд присяжных в американском Питтсбурге приговорил к смертной казни Роберта Бауэрса, убившего 11 прихожан синагоги в 2018 году. Об этом сообщает CBS news.

Для вынесения приговора было необходимо, чтобы все 12 присяжных проголосовали за него. В середине июня присяжные признали Бауэрса виновным по всем 63 пунктам обвинения, включая обвинения в преступлениях, совершенных на почве ненависти и повлекших смерть.