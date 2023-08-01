В Украине и соседних с ней странах активно развивается кустарное производство боеприпасов и средств их доставки – дронов и бомб для них. Счет идет уже на десятки тысяч бомб, некоторые мастерские выпускают на 3D-принтерах до 1000 штук в неделю, рассказывает британский The Economist, ознакомившийся с работой нескольких таких групп.

Столько делает группа мастеров в Киеве. Три месяца назад, рассказал журналу ее руководитель Леша, он с коллегами разработал 800-граммовую бомбу «Зайчик». Пластиковый корпус производится на 3D-принтере и отсылается в войска, где его начиняют взрывчаткой С4 и стальной шрапнелью. Офицер, с которым общается группа мастеров, просит увеличить производство до 1500 штук в неделю.

Другая группа мастеров-любителей за последние четыре месяца выпустила более 30 000 аналогичных бомб. Еще больше поступает из-за границы, пишет The Economist.

По словам Яниса Озольса, основателя латвийского подразделения международной группы волонтеров-кустарей «Дикие пчелы», с ноября 2022 г. в Украину из Европы было отправлено не менее 65 000 корпусов для бомб. Одно из преимуществ подобных боеприпасов – их дешевизна.