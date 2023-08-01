Талибы в Казахстане

В Астану 1 августа прибыла из Афганистана делегация представителей движения «Талибан» во главе с министром промышленности и торговли Нуриддином Азизи. Об этом сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

В планах делегации – обсуждение сотрудничества, B2B переговоры и участие в казахстанско-афганском бизнес-форуме, который пройдет 3 августа. 4 августа в Конгресс-центре откроется двухдневная выставка афганских товаров.

«На выставке будут представлены различные продукты питания из Афганистана, медная посуда, мрамор, ковры, ювелирные изделия и многие другие традиционные товары», — сказали в пресс-службе.

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Канат Тумыш на вопрос о присутствии представителей запрещенного в Казахстане движения на казахстанско-афганском деловом форуме 3-5 августа, заявил, что эти гости не числятся в каких-либо санкционных списках и в основном представляют деловые круги Афганистана.

«Согласно международному праву, движение «Талибан» не является террористической организацией. Если исходить из положения санкционного режима Совета Безопасности ООН, могу сказать, что в санкционном списке находится 135 человек, имеющих аффилированность с этим движением, при этом сама организация не включена в санкционный список», ― цитирует Тумыша «Азаттык».