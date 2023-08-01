С наступлением ночи Россия «берется за свое»: атака на Украину

Воздушная тревога объявлена в Киеве и некоторых областях Украины в ночь на четверг, 3 августа, из-за угрозы российских атак с применением ударных дронов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой командование Воздушных сил ВСУ.

Согласно информации, сигналы об угрозе воздушных атак зазвучали в украинской столице около часа ночи по местному времени. Также тревога объявлена в северных и части центральных областей.

Военные предупреждали об угрозе применения ударных БПЛА в Киевской, Сумской, Черкасской и Полтавской областях. Перед этим об аналогичной опасности предупреждали и жителей Черниговской области.