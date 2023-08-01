За последний год пользование услугами мобильного интернета Azercell увеличилось более чем на 30%

Компания Azercell, приступившая к реализации масштабного проекта по расширению и модернизации своей сети год назад, осуществила ряд важных шагов в этом направлении. Помимо усиления общей пропускной способности своей сети по всей стране, лидирующий оператор мобильной связи запустил первую в Азербайджане сеть 5G в тестовом режиме. В то же время с августа прошлого года Azercell установил 160 новых базовых станций 4G в различных регионах республики и провел работы по усовершенствованию более 1554 базовых станций. Только в Нахчыванской Автономной Республике лидер рынка мобильного телекома ввел в эксплуатацию более 70 новых базовых станций 4G. Благодаря этому оператору удалось увеличить покрытие сети LTE на 14,1%. В результате проведенных работ был отмечен более чем 30-процентный рост объема интернет-трафика Azercell.

Azercell также продолжает расширять свою сеть на освобожденных территориях страны с использованием самых современных технологий. В настоящее время около 100 базовых станций Azercell в Карабахе покрывают своей сетью Шушинский, Агдамский, Физулинский, Джебраильский, Зангиланский, Губадлинский и Кельбаджарский районы, поселки Истису, Гадрут, Суговушан, а также села Ходжавендского и других районов. Только в Лачинском районе оператор мобильной связи установил более 15 базовых станций, что позволило обеспечить услуги мобильной связи также в селах Забух, Сус и других точках района.

Компания Azercell, которая уделяет особое внимание защите окружающей среды, в прошлом году начала применять в Карабахе «зеленые» технологии. Так, в Губадлы и Джебраиле мобильный оператор уже ввел в эксплуатацию базовые станции, работающие на солнечной энергии, и планирует до конца текущего года увеличить их количество до 35.

Стараясь предоставить своим абонентам наилучший клиентский опыт в рамках проекта по модернизации и расширению своей сети, Azercell планирует развернуть в Азербайджане более 300 новых базовых станций и усовершенствовать охват около 1600 существующих станций.