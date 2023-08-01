Дмитрий Рой, автор haqqin.az 10:10

Командующий ракетными войсками Китая генерал Ван Хоубинь и его заместитель по политической части Сюй Сишэн, а также ряд высших офицеров ракетных войск были задержаны в рамках антикоррупционного расследования. Тайфун «Доксури», массовыми наводнениями прошедшийся по юго-востоку Китая, заодно унес с собой и часть высшего командования ракетных войск КНР – Сил стратегической поддержки, ССП. Причем два их руководителя продержались в своих креслах с только что полученными от Си Цзиньпина генеральскими погонами менее двух суток.

31 июля накануне празднования дня создания Народно-освободительной армии Китая, НОАК, они были назначены на свои посты командующего и политического комиссара ракетных войск, и им были присвоены генеральские звания, а уже 2 августа их задержали по обвинению в коррупции. Полностью повторив судьбы своих предшественников – командующего ССП Ли Юйчао и политического комиссара Сюй Чжунбо. С той лишь разницей, что последних перед арестом отправили в отставку, а их преемников задержали прямо в служебных кабинетах. ССП всегда считались самыми элитными частями НОАК. Что неудивительно – ракетный щит Пекина. И самыми финансируемыми по количеству выделяемых средств. Что тоже вполне объяснимо, так всегда с ядерными силами сдерживания, этим «Щитом Пекина». А там, где большие бюджеты, там всегда у генералов и старших офицеров возникает желание нет-нет да перепутать государственный карман с собственным. Естественно, в свою пользу. Расходование средств командованием ССП всегда вызывало повышенный интерес в контрольных органах Китая – уж слишком много сигналов с мест к ним поступало. Но целостной картины они не создавали. Пока в апреле нынешнего года не удалось накопить достаточных оснований для ареста и бывшего экс-заместителя командующего тылом ракетных войск генерала Чжана Чжуньчжуна и сменившего его на этом посту генерала Лю Гуанбина.

После чего и грянуло. Картина, открывшаяся следователям, превосходила все творения классиков китайской живописи и поражала богатством красок и многогранностью оттенков. Здесь было все: и махинации с представительскими расходами, и гешефты с подрядчиками, и строительство загородных дач за счет бюджета, и взятки за продвижение по службе. И, что самое страшное, нарушение всех и всяческих правил в отношении режима секретности, когда на высокие должности попадали те, кто в принципе не должен бы был туда попасть – офицеры, имеющие родственников в США и ряде других государств. Что означает только одно – отдел военной контрразведки, обслуживающий ракетные войска Китая, тоже был «в доле» у тамошних коррупционеров. Как это обычно и бывает в таких ситуациях, не обошлось и без нескольких загадочных смертей. У Гохуа, бывший заместитель командующего ракетными войсками по кибервопросам и технологиям искусственного интеллекта, одного из самых финансовоемких управлений ССП, внезапно скончался у себя дома в Пекине 4 июля. Официальная версия – внезапное кровоизлияние в мозг, но в кругах китайских военных настойчиво твердят, что на самом деле он повесился. А за три дня до этого, 1 июля, его ближайший помощник, отвечавший за вопросы финансирования интеллектуального планирования и выделения денег на разработку актуальнейших программных разработок, полковник Фэн Янхе, проработал до двух часов ночи в служебном кабинете, выпил, по официальной версии, несколько рюмок маотая, 70 градусов крепости, если кто не знает, после чего решил доехать до дома на личном автомобиле – и случайно попал под грузовик. Принадлежащий… автослужбе столичного управления ССП, который в это ночное время тоже куда-то по служебным делам неотложно направлялся.