Секретарь СНБО Данилов: «Враг мощно подготовился»

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что у украинских военных отсутствует график контрнаступления, и никто, кроме Киева, не вправе его устанавливать. Секретарь также сообщил, что российские войска хорошо подготовились к украинскому нападению. Об этом он заявил в телемарафоне «Единые новости».

«Нам никто дедлайны, кроме нас самих, ставить не может, это во-первых. Во-вторых, никакого графика не существует», — сказал Алексей Данилов в эфире единого телемарафона (цитата по ТСН).

«Использовать словосочетание «контрнаступление» — я этого никогда не делал. Есть военные действия, они сложные, тяжелые, от многих факторов зависят», — добавил Данилов. По его словам, командиры на местах принимают решения о дальнейших действиях своих подразделений с учетом общих задач армии.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день украинские военные успешно выполняют свои задачи на фронте.

«Имеем понимание, что враг очень мощно подготовился к этим событиям. Огромное количество территорий заминировано. Количество мин, находящихся на территории, которую нужно преодолеть нашим военным, просто безумно большое. На сегодняшний день в среднем 3-4-5 мин находится на одном квадратном метре», – добавил секретарь.