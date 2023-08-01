Франция заявляет: Каждому бунтовщику – персональную виселицу новая геополитика
Сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) выступило с заявлением по Нигеру, в котором стране фактически объявлена экономическая и транспортная блокада. Со вчерашнего дня в государство прекращена подача электроэнергии из соседней Нигерии.
Франция не желает уступать ни метра из своих постколониальных владений в Африке, ведь ЭКОВАС – это, по сути, объединение бывших французских колоний и полностью подконтрольная Парижу организация. А новые власти Нигера в первые же дни после переворота объявили о прекращении поставок урана и золота во Францию.
Кстати, парадокс Нигера заключается в том, что, обладая впечатляющими запасами природного урана, он при этом остается чистым импортером электроэнергии. И если крупные города запитаны относительно стабильно, значительная часть территории либо вообще не подключена к линиям электропередач, либо электроснабжение крайне неустойчивое.
Ко всему этому добавляется еще один момент. Мятежники, в массе своей – выходцы из представителей крупной, но не основной, примерно 20% народности страны – сонгаев. А вот основная же часть населения, более 50%, принадлежит к народности хауса. И именно оно находится на территориях, по части подключения к линиям электропередач крайне необеспеченных. То есть «отключение от рубильника» спровоцирует крайнее недовольство хауса, которое и без того велико, новыми властями.
Но это самое «отключение от рубильника», которое ожидает страну в том случае, если мятежники, пришедшие к власти к началу следующей недели, не вернут к власти президента – далеко не единственная проблема для новых властей.
В таком случае будут заморожены активы Нигера в Центральном банке ЭКОВАС, приостановятся все коммерческие и финансовые транзакции, будут закрыты границы. У ЭКОВАС для этого есть все возможности, достаточно сказать, что своей валюты, в сущности, в Нигере нет, он использует западноафриканский франк КФА. А Центральный банк всех государств Западной Африки находится в Сенегале, но фактически управляется из Парижа, где находятся и резервы этого банка.
Фактически Нигер давно и плотно сидит в паутине, сплетенной французами, которые расчетливо сосут кровь из его экономики и вполне в состоянии устроить рукотворный экономический кризис.
Все урановые месторождения страны разрабатываются французской Areva, действующей через совместные компании со смешанным капиталом SOMAIR и COMINAK. А еще в середине десятых годов было открыто и начало разрабатываться месторождение Imouraren, которое оценивается как крайне перспективное с производством более 5 тысяч тонн урана в год в течение 20-25 лет, что выше объемов производства всех имеющихся месторождений Нигера. И вот в компании, разрабатывающей его, контрольный пакет акций именно у французов.
В свете всех изложенных фактов переворот в Нигерии и последовавший затем запрет пришедших к власти мятежников экспорта во Францию урана и золота заискрился новыми гранями. Это не столько приход к власти представителей одной из народностей страны, мечтающей о преференциях для себя, сколько бунт против «французского миропорядка» в Африке. Миропорядка, словно огромный пазл в несколько тысяч элементов, тщательно выстраивавшийся Парижем с 50-х-60-х годов прошлого столетия.
И не суть важно, что в краткосрочной перспективе запрет Нигера на экспорт урана особых угроз для Франции не несет. Угрозами это станет, если ситуация не будет урегулирована в ближайшие несколько месяцев, а потому в отношении «нигерийского кейса» в Париже тикают часики. Неотвратимо диктуя необходимость применения старинного французского правила в колониях: каждому бунтовщику – персональную виселицу. Или – массовые расстрелы.
Тем более что по нынешним временам нет необходимости поднимать Иностранный легион и спешно перебрасывать его в полном составе в Нигер. Есть Нигерия, есть Гамбия, есть Сенегал, есть подразделения Иностранного легиона поблизости – желающих поучаствовать за благодарность Парижа в подавлении, условно говоря, «антифранцузского мятежа», если надо – экономическими методами, а коли придется – то грубой военной силой, найдется более чем достаточно.
Нигеру же особо рассчитывать не на кого, разве только на Алжир и Москву. Но пойдет ли Алжир на прямую конфронтацию с французским блоком в Африке и хватит ли у «Вагнер» ресурса, чтобы принять участие в этом противостоянии (спойлер – как показали события в Судане - нет) – остается большим вопросом. Как и готовность Парижа развязать большую африканскую войну. Всем остальным остается только следить за развитием событий – сумеет ли переворот в небольшой африканской стране, которую не всякий и на карте-то покажет, стать триггером, спусковым крючком для масштабных событий на Африканском континенте.