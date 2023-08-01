Юлия Медведева, специально для haqqin.az 10:27

Сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) выступило с заявлением по Нигеру, в котором стране фактически объявлена экономическая и транспортная блокада. Со вчерашнего дня в государство прекращена подача электроэнергии из соседней Нигерии. Франция не желает уступать ни метра из своих постколониальных владений в Африке, ведь ЭКОВАС – это, по сути, объединение бывших французских колоний и полностью подконтрольная Парижу организация. А новые власти Нигера в первые же дни после переворота объявили о прекращении поставок урана и золота во Францию.

Кстати, парадокс Нигера заключается в том, что, обладая впечатляющими запасами природного урана, он при этом остается чистым импортером электроэнергии. И если крупные города запитаны относительно стабильно, значительная часть территории либо вообще не подключена к линиям электропередач, либо электроснабжение крайне неустойчивое. Ко всему этому добавляется еще один момент. Мятежники, в массе своей – выходцы из представителей крупной, но не основной, примерно 20% народности страны – сонгаев. А вот основная же часть населения, более 50%, принадлежит к народности хауса. И именно оно находится на территориях, по части подключения к линиям электропередач крайне необеспеченных. То есть «отключение от рубильника» спровоцирует крайнее недовольство хауса, которое и без того велико, новыми властями. Но это самое «отключение от рубильника», которое ожидает страну в том случае, если мятежники, пришедшие к власти к началу следующей недели, не вернут к власти президента – далеко не единственная проблема для новых властей. В таком случае будут заморожены активы Нигера в Центральном банке ЭКОВАС, приостановятся все коммерческие и финансовые транзакции, будут закрыты границы. У ЭКОВАС для этого есть все возможности, достаточно сказать, что своей валюты, в сущности, в Нигере нет, он использует западноафриканский франк КФА. А Центральный банк всех государств Западной Африки находится в Сенегале, но фактически управляется из Парижа, где находятся и резервы этого банка.

Фактически Нигер давно и плотно сидит в паутине, сплетенной французами, которые расчетливо сосут кровь из его экономики и вполне в состоянии устроить рукотворный экономический кризис. Все урановые месторождения страны разрабатываются французской Areva, действующей через совместные компании со смешанным капиталом SOMAIR и COMINAK. А еще в середине десятых годов было открыто и начало разрабатываться месторождение Imouraren, которое оценивается как крайне перспективное с производством более 5 тысяч тонн урана в год в течение 20-25 лет, что выше объемов производства всех имеющихся месторождений Нигера. И вот в компании, разрабатывающей его, контрольный пакет акций именно у французов. В свете всех изложенных фактов переворот в Нигерии и последовавший затем запрет пришедших к власти мятежников экспорта во Францию урана и золота заискрился новыми гранями. Это не столько приход к власти представителей одной из народностей страны, мечтающей о преференциях для себя, сколько бунт против «французского миропорядка» в Африке. Миропорядка, словно огромный пазл в несколько тысяч элементов, тщательно выстраивавшийся Парижем с 50-х-60-х годов прошлого столетия.