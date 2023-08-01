Беларусь экстрадировала Гашимова в Азербайджан

Находившийся в международном розыске гражданин Азербайджана Замик Гашимов экстрадирован из Беларуси на родину, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Гашимов был привлечен Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре в качестве подозреваемого по делу о растрате с использованием служебного положения, он был объявлен в международный розыск, поскольку скрывался от следствия.

3 августа подозреваемый был экстрадирован в Азербайджан из Беларуси в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Минюста.