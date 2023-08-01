Мамед Эфендиев, отдел экономики 10:41

Уже который месяц не стихают дискуссии о возможности рецессии в США, о влиянии на экономику этой страны госдолга, превысившего все разумные пределы, и прочих финансовых неувязках, от которых, что называется, трясет Вашингтон. И вот тут совершенно неожиданно точку поставило Международное рейтинговое агентство Fitch, понизившее долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США с «ААА» до «AA+». Причина - ухудшение бюджетных показателей и растущий госдолг США.

Сразу отметим, что понижение рейтинга страны с «ААА», как это произошло с США, случается довольно редко. В данном случае оно отражает ожидаемое ухудшение налогово-бюджетных показателей в ближайшие три года, высокий и растущий государственный долг, а также ухудшение качества управления по сравнению с другими странами, имеющими рейтинги «АА» и «ААА», за последние два десятилетия. Все это проявилось в постоянных политических дискуссиях вокруг вопроса о лимите госдолга, которые удалось урегулировать в самый последний момент. Среди других факторов, приведших к решению о пересмотре рейтинга, Fitch называет сохранение угрозы рецессии и рост ставки ФРС. Хотя решение агентства для некоторых и стало неожиданностью, к этому все шло, причем шло давно. Fitch до этого не оценивал кредитный рейтинг США ниже уровня AAA. Правда, в 2011 году такое решение (также до уровня AA+) было принято другим рейтинговым агентством, S&P. Но и Fitch предупреждал о возможности понижения рейтинга в 2013-ом, 2019-ом и даже в 2023 году. Да, рейтинг США уже находился в списке на пересмотр с «негативным» прогнозом. Так, по оценкам Fitch, дефицит госбюджета США в 2023 году вырастет до 6,3 процента ВВП с 3,7 процента годом ранее в связи со снижением поступлений в федеральный бюджет, новыми расходами и увеличением стоимости обслуживания долга на фоне роста процентных ставок.

В 2024 году дефицит поднимется до 6,6 процента ВВП, а в 2025 году - до 6,9. Одного этого уже достаточно, чтобы задуматься. А тут еще общий госдолг США в текущем году, как ожидается, составит 112,9 процента ВВП. Это ниже, чем пиковые 122,3 процента ВВП в разгар пандемии коронавируса в 2020 году, но существенно выше уровня допандемийного 2019 года, когда долг равнялся 100,1 процента ВВП. А к 2025 году, по прогнозам Fitch, это соотношение достигнет 118,4 процента ВВП, что в 2,5 раза выше среднего показателя для стран, имеющих рейтинг «ААА». То есть США по данному показателю не выдерживают конкуренции с другими развитыми странами. В целом понижение кредитного рейтинга может негативно сказаться на возможностях заимствования страны. И хотя этот фактор для Вашингтона, печатающего доллары в угодных ему масштабах, особой опасности не представляет, правительство США встретило решение Fitch в штыки. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, здесь категорически не согласны с решением агентства понизить долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте, поскольку это решение противоречит реальности, в рамках которой президент Джо Байден добился крупнейшего восстановления одной из сильнейших экономик в мире. Пресс-секретарь привычно свалил это «недоразумение» на экстремизм республиканских чиновников.