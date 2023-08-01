Вашингтон трясет. Удар по рейтингу США. Посыпался и доллар комментарий по горячим следам
Уже который месяц не стихают дискуссии о возможности рецессии в США, о влиянии на экономику этой страны госдолга, превысившего все разумные пределы, и прочих финансовых неувязках, от которых, что называется, трясет Вашингтон.
И вот тут совершенно неожиданно точку поставило Международное рейтинговое агентство Fitch, понизившее долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США с «ААА» до «AA+».
Причина - ухудшение бюджетных показателей и растущий госдолг США.
Сразу отметим, что понижение рейтинга страны с «ААА», как это произошло с США, случается довольно редко. В данном случае оно отражает ожидаемое ухудшение налогово-бюджетных показателей в ближайшие три года, высокий и растущий государственный долг, а также ухудшение качества управления по сравнению с другими странами, имеющими рейтинги «АА» и «ААА», за последние два десятилетия. Все это проявилось в постоянных политических дискуссиях вокруг вопроса о лимите госдолга, которые удалось урегулировать в самый последний момент.
Среди других факторов, приведших к решению о пересмотре рейтинга, Fitch называет сохранение угрозы рецессии и рост ставки ФРС.
Хотя решение агентства для некоторых и стало неожиданностью, к этому все шло, причем шло давно. Fitch до этого не оценивал кредитный рейтинг США ниже уровня AAA. Правда, в 2011 году такое решение (также до уровня AA+) было принято другим рейтинговым агентством, S&P. Но и Fitch предупреждал о возможности понижения рейтинга в 2013-ом, 2019-ом и даже в 2023 году. Да, рейтинг США уже находился в списке на пересмотр с «негативным» прогнозом. Так, по оценкам Fitch, дефицит госбюджета США в 2023 году вырастет до 6,3 процента ВВП с 3,7 процента годом ранее в связи со снижением поступлений в федеральный бюджет, новыми расходами и увеличением стоимости обслуживания долга на фоне роста процентных ставок.
В 2024 году дефицит поднимется до 6,6 процента ВВП, а в 2025 году - до 6,9.
Одного этого уже достаточно, чтобы задуматься. А тут еще общий госдолг США в текущем году, как ожидается, составит 112,9 процента ВВП. Это ниже, чем пиковые 122,3 процента ВВП в разгар пандемии коронавируса в 2020 году, но существенно выше уровня допандемийного 2019 года, когда долг равнялся 100,1 процента ВВП. А к 2025 году, по прогнозам Fitch, это соотношение достигнет 118,4 процента ВВП, что в 2,5 раза выше среднего показателя для стран, имеющих рейтинг «ААА». То есть США по данному показателю не выдерживают конкуренции с другими развитыми странами.
В целом понижение кредитного рейтинга может негативно сказаться на возможностях заимствования страны. И хотя этот фактор для Вашингтона, печатающего доллары в угодных ему масштабах, особой опасности не представляет, правительство США встретило решение Fitch в штыки.
Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, здесь категорически не согласны с решением агентства понизить долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте, поскольку это решение противоречит реальности, в рамках которой президент Джо Байден добился крупнейшего восстановления одной из сильнейших экономик в мире.
Пресс-секретарь привычно свалил это «недоразумение» на экстремизм республиканских чиновников.
А глава американского Минфина Джанет Йеллен и вовсе назвала решение Fitch «крайне необоснованным». Она выразила несогласие с решением рейтингового агентства, назвав изменения, объявленные Fitch Ratings, произвольными, опирающимися на устаревшие данные. Йеллен также подчеркнула, что американская экономика остается крупнейшей и самой динамичной в мире, с самыми глубокими и наиболее ликвидными финансовыми рынками.
Впрочем, Fitch в своем отчете и не думал замахиваться на масштабность и динамичность американской экономики. Снижение агентство произвело с учетом ожидания ухудшения фискальной ситуации в ближайшие три года, высокой долговой нагрузки, которая продолжает увеличиваться, а также из-за ухудшения управляемости на протяжении последних двух десятилетий, что выразилось в противоречиях по поводу лимита госдолга, а также принятии решений на этот счет в последнюю минуту.
Речь идет об упущениях не только команды Байдена, но и предыдущих президентов. Видать, и в Америке не очень жалуют критику. И неспроста – восстанавливать упавший рейтинг гораздо труднее, чем его удержать.
Как видно, Fitch, хоть и смог сказать свое слово, но положить конец разгорающимся дискуссиям у него не получилось. А тем временем, как показывают данные торгов, уже с утра курс доллара стал опускаться по отношению к евро и иене. И произошло это, конечно, после понижения международным рейтинговым агентством Fitch Ratings рейтинга США. И если раньше у многих вызывал тревогу растущий доллар, то теперь стоит опасаться уже ослабления американской валюты. Это, в частности, представляет большую опасность и для азербайджанской экономики. Ведь стоимость главного источника доходов нашей страны во многом зависит от курса доллара…