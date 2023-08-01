Мамедова спасли в Бельгии и вернули в Азербайджан

Пропавший в Бельгии гражданин Азербайджана Низами Мамедов доставлен на родину, сообщили в посольстве Азербайджана в Брюсселе.

5 мая 2023 года в посольство Азербайджана в Бельгии поступила информация о том, что гражданин Азербайджана Низами Мамедов (1989 г.р.) находится в Брюсселе и нуждается в помощи со стороны родственников.

Низами Мамедов в ходе беседы с сотрудниками посольства не захотел возвращаться к родителям, но позже согласился приехать в Азербайджан.