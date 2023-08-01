Американский Институт изучения войны считает, что Кремль запретил журналистам и влиятельным «военкорам» освещать удары по Крыму. Это может посеять панику и еще больше уронит репутацию начальника Генштаба Валерия Герасимова.

На это, по мнению Института изучения войны, указывает тот факт, что некоторые «военные блогеры» обрушились с критикой на других «военкоров», которые выложили фотографии разрушений, вызванных ударами вблизи Севастополя и на мосту Чонгар в Крыму. ISW предполагает, что эти «военкоры» выполняли кремлевский заказ по искусственному ограничению информации о событиях в Крыму. А сам Крым, говорится в докладе, превратился в точку напряжения в российском информационном пространстве, поскольку происходящие там события могут посеять сомнения в том, что российская армия способна защитить территории, которые считает своими.

В Институте изучения войны отмечают, что эти споры привлекли значительное внимание других провоенных российских комментаторов, многие из которых поддержали каналы, подвергшиеся атакам за сообщения об ударах по Крыму.

«Один военкор заявил, что вся проблема заключается в публикации фото вероятных украинских ударов по объектам в Крыму, при этом подчеркнул, что оригинальные изображения взяты с украинских телеграм-каналов», – отмечается в отчете.

Сдержанная реакция российских «военкоров» на недавние удары по Крыму резко контрастирует с их реакцией на недавние удары беспилотников по Москве, пишут аналитики Института изучения войны. Что еще раз подтверждает предварительную оценку ISW, что освещение событий на полуострове создало значительную напряженность в российском информационном пространстве.

Возможно, это связано еще и с тем, что российские власти не хотят лишний раз выставлять в неприглядном свете начальника Генштаба Валерия Герасимова, который отвечает за оборону Крыма.