В столице Пакистана Исламабаде при участии премьер-министра страны Шахбаза Шарифа состоялось международное мероприятие в сфере развития горнодобывающей отрасли "Пакистанский минеральный инвестиционный саммит". В мероприятии приняла участие делегация Азербайджана под руководством заместителя министра энергетики Кямала Аббасова.

Выступая на саммите, руководитель делегации рассказал о достижениях и будущих планах нефтегазового сектора Азербайджана, а также о роли страны в глобальном переходе на зеленую энергетику и глобальной энергобезопасности. Было подчеркнуто стратегическое партнерство между Азербайджаном и Пакистаном, а также возможности расширения сотрудничества в различных сферах, включая поставки СПГ, закупки нефтехимической продукции и карбамидных удобрений, строительство нефтеперерабатывающего завода и разведку нефтегазовых структур.

В рамках визита в Пакистан директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджана Джавид Абдуллаев встретился с руководителями местных государственных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере энергетики. В ходе встречи стороны обсудили возможности сотрудничества в сфере увеличения использования зеленой энергетики.