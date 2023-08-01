Газета отмечает, что главарь сепаратистов собрался дать большое интервью местному каналу, чтобы рассказать о сложившейся ситуации.

«Некоторые объясняют этот и некоторые другие недавние шаги «властей Арцаха» готовностью к диалогу с Азербайджаном и к уступкам по некоторым вопросам.

Они считают, что Араик Арутюнян является одним из скрытых сторонников интеграции с Азербайджаном, но публично вынужден делать заявления о «неинтеграции». На самом же деле (Арутюнян) тайно делает шаги к интеграции», - говорится в статье.