Норвегия России больше не друг

Правительство России обновило список иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом. Теперь в него включено Королевство Норвегия. Об этом со ссылкой на сайт правительства России пишет газета «Коммерсантъ».

«Правительство включило Королевство Норвегия в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом», — говорится в обращении. Указ предполагает ограничения вплоть до полного запрета нанимать сотрудников посольства, консульства в России. По новому распоряжению, за Норвегией закреплен лимит в 27 человек.

Список правительства был открыт в мае 2021 года. Тогда в него вошли США и Чехия. В июле 2022 года перечень расширили на дипмиссии Греции, Дании, Словении, Хорватии и Словакии. «Утвержденный правительством перечень не является окончательным, и с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств, направленных против российских представительств за рубежом, может расширяться», — говорится в сообщении правительства.