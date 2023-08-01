У саудитов новый посол в Азербайджане

Эссам бин Салех Аль-Джутайли назначен послом Саудовской Аравии в Азербайджане.

Как сообщает газета Asharq Al-Aswat, новый посол принес присягу королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азиз Аль Сауду. Во время присяги дипломат отметил, что в новом назначении будет стремиться активизировать сотрудничество между двумя странами.

Эссам бин Салех Аль-Джутайли сменит в должности посла Саудовской Аравии в Азербайджане своего предшественника Хамада бин Абдулла бин Сауд бин Худейра.