«Лаборатория проверки счетчиков» производственного объединения «Азеригаз» передана Азербайджанскому институту метрологии. Об этом говорится в сообщении ПО.

Подписанный между сторонами соответствующий договор вступит в силу с 1 января 2024 года. С этой даты метрологическое обслуживание счетчиков газа будет оказывать вышеупомянутый институт.

Основной целью заключения договора является вывод лаборатории, в которой осуществляется проверка счетчиков, из-под контроля предприятия-поставщика и передача этого процесса независимой стороне.

В лаборатории будут производиться проверка бытовых и промышленных средств измерений, определение и подтверждение соответствия этих средств метрологическим требованиям (нормам погрешности), ремонт и калибровка промышленных счетчиков и корректоров объема. Также будут приняты меры по выявлению случаев внешнего вмешательства в работу счетчиков газа.

Отмечается, что такая система будет способствовать надежной защите прав и интересов бытовых потребителей и предпринимателей.

Ожидается, что в будущем этот процесс охватит и другие сферы коммунальных услуг.