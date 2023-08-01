Боррель раскритиковал Россию: «Подчиняет с помощью зерна»

Россия предлагает развивающимся странам дешевое зерно для создания новых зависимостей, усиливая тем самым экономическую уязвимость и глобальную продовольственную нестабильность. Об этом сказал главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель, передает Reuters.

"В то время как мир имеет дело с перебоями в поставках и повышением цен, Россия сейчас обращается в уязвимые страны с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, делая вид, что решает проблему, которую она сама создала", — отметил Боррель.

Боррель призвал развивающиеся страны и G20 выступить "четким и единым голосом", чтобы заставить Москву вернуться к Черноморской зерновой инициативе и прекратить атаки на сельскохозяйственную инфраструктуру Украины.

Боррель также назвал действия Москвы "циничной политикой умышленного использования пищевых продуктов в качестве оружия для создания новых зависимостей путем усиления экономической уязвимости и глобального отсутствия продовольственной безопасности". Он отметил, что Россия должна прекратить свои атаки на украинские порты и зерновую инфраструктуру на Черном море и на реке Дунай.