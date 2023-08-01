Президент по легкой атлетике Сомали был отстранен после того, как 20-летняя Насра Абукар Али пробежала 100-метровый спринт на международных соревнованиях почти за 22 секунды, сообщает Al Jazeera.

20-летняя спортсменка заняла последнее место на Всемирных студенческих играх в Чэнду, Китае. Во вторник для финиширования ей потребовалось почти вдвое больше времени, чем победительнице забега бразильянке Габриэле Мурао.

Пользовательница Twitter Эльхам Гараад сообщила, что спортсменка является племянницей президента сомалийской Федерации легкой атлетики.

Министр спорта Мохамед Барре Мохамуд заявил в среду, что запрос в Национальный олимпийский комитет выявил, что Али не занималась бегом или каким-либо другим видом спорта.

Мохамуд сказал, что отстранил от должности председателя Сомалийской федерации легкой атлетики Хадиджо Аден Дахир за «злоупотребление властью, кумовство и клевету на имя нации» и подаст в суд в связи с этим инцидентом.