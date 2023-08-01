То, что премьер-министр Армении Никол Пашинян называет инцидент с обстрелом азербайджанских пограничников на территории Азербайджана на мосту Хакари «азербайджанской провокацией», демонстрирует, что Ереван пытается найти оправдание своим провокациям, заявили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Как отметили в МИД, утверждения о том, что Азербайджан перекрыл Лачинскую дорогу, не имеют под собой никаких оснований.

«Азербайджан неоднократно обращал внимание на неприемлемость перевозки грузов в Азербайджан без разрешения Баку транспортными средствами, ранее задействованными в перевозке военной техники и других незаконных грузов. Деятельность пограничного пункта пропуска «Лачин» регулируется Азербайджаном и имеет огромное значение для контроля въезда и выезда на Лачинскую дорогу, которой Ереван продолжает злоупотреблять для незаконной деятельности на территории Азербайджана в течение приблизительно трех лет.

Тот факт, что Международный суд ООН в своем решении от 6 июля единогласно отклонил ходатайство о демонтаже этого пограничного пункта пропуска, еще раз доказал необоснованность претензий армянской стороны», - подчеркивается в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Комментируя заявления Пашиняна по поводу Вагифа Хачатряна, задержанного военнослужащими пограничной службы Азербайджана на ППП «Лачин», МИД в очередной раз напомнил армянской стороне, что в международном гуманитарном праве нет ограничений, препятствующих принятию соответствующих мер против военных преступников.

«Арест Хачатряна осуществлен в рамках азербайджанского законодательства и международного права. Армянская сторона должна поддержать дело о привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении преступлений против человечности и массовых убийств, включая геноцид против азербайджанцев в период почти 30-летней оккупации, вместо того чтобы защищать и прикрывать их действия», - подчеркнули в министерстве.

В заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана также содержится призыв к Еревану отказаться от провокационных шагов, поддержать использование дороги Агдам - Ханкенди и других альтернативных путей для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабахского региона Азербайджана: «Если армянская сторона действительно заинтересована в мире и стабильности в регионе, в том числе поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана не только на словах, но и на деле, она должна воздержаться от провокационных шагов, поддержать использование дороги Агдам - Ханкенди и других альтернативных путей, предложенных азербайджанской стороной для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабахского региона Азербайджана».

В заключение МИД призвал Армению не препятствовать усилиям Азербайджана по реинтеграции армянских жителей.