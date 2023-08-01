Командующий ВДВ России назвал число потерь на войне. Его видео пропало

Командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Михаил Теплинский в поздравлении с Днем ВДВ, опубликованном телеканалом Минобороны РФ «Звезда», раскрыл число десантников, раненных на войне в Украине. Об этом пишет «Медуза».

В своем поздравлении Теплинский сказал, что гордится тем, что за полтора года «спецоперации» (СВО) «более пяти тысяч получивших ранения десантников после лечения вернулись на фронт, а свыше трех с половиной тысяч наших раненых вообще отказались покинуть передовую». Теплинский не раскрыл данные о безвозвратных потерях.

Спустя некоторое время телеканал «Звезда» удалил с сайта и из телеграма поздравление Теплинского.