Улькер Саттарова, председатель правления Агентства по обеспечению качества в образовании, вручила сертификаты институциональной аккредитации высшим учебным заведениям (Бакинский государственный университет, Азербайджанский технический университет, Азербайджанский государственный педагогический университет), успешно прошедшим валидацию.

Ректоры данных высших учебных заведений отметили, что рекомендации и поручения, полученные от аккредитационных комиссий, предоставили правильное направление для их дальнейшей деятельности, и позволят совершенствовать качество образования в последующие годы.

Улькер Саттарова, в свою очередь, поздравила ректоров и сотрудников высших учебных заведений и пожелала им успехов в дальнейшей деятельности.

Напомним, что на состоявшемся 8 июня 2023 года заседании Совета по аккредитации Министерства науки и образования были подведены итоги институциональной аккредитации Азербайджанского технического университета, Бакинского государственного университета, Азербайджанского государственного экономического университета и Азербайджанского государственного педагогического университета. Все вышеперечисленные ВУЗ-ы аккредитированы на следующие 5 лет.