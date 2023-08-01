Эрдоган собрал Высший военный совет Турции
В Анкаре проходит заседание Высшего военного совета Турции. Anadolu сообщает, что заседание под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана проходит в Президентском комплексе в Анкаре в закрытом для прессы режиме.
В заседании принимают участие вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, министр юстиции Йылмаз Тунч, глава МИД Хакан Фидан, министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек, глава МВД Али Ерликая, министр образования Юсуф Текин, министр национальной обороны Яшар Гюлер, и.о. главы Генштаба ВС Муса Авсевер, командующий ВМС Эрджумент Татлыоглу, командующий ВВС Атилла Гюлан.