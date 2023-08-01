Варламов восхищается Баку… и критикует

Известный российский журналист, предприниматель Илья Варламов на днях вновь посетил Баку, где снял очередной выпуск про столицу Азербайджана.

В обзоре к выпуску на своей странице в Twitter журналист лестно отозвался о Баку, назвав его «самым интересным городом бывшего СССР» и сравнив столицу Азербайджана с Парижем. Варламов показал своим подписчикам в соцсети архитектурные достопримечательности города и кулинарные достоинства Азербайджана.

Не обошлось и без ложки дегтя: блогер раскритиковал проектирование улиц за непрактичные пешеходные переходы и отсутствие велоинфраструктуры.

«Баку — это один из самых интересных городов бывшего Союза. Местами он напоминает Париж, местами — Лондон. А какая в Баку еда! Все фрукты и овощи здесь фантастически вкусные. Но не все в Баку так идеально — здесь настоящая беда с пешеходными переходами, качеством строительства и проектированием улиц», — написал блогер.

Haqqin.az представляет вниманию своих читателей видеосюжет Варламова о столице Азербайджана.