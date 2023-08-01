Прогноз погоды на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ночью в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки. Будет дуть сильный северо-западный ветер.
Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 26-31° тепла.
Завтра в некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах - ливни, грозы и град. Ночью и утром местами возможен туман. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 28-33° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 15-20° тепла.