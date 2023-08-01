Китай поддерживает переговоры по Украине без России

В выходные в Саудовской Аравии пройдет вторая международная конференция, цель которой – обсуждение условий мирного урегулирования в Украине. Ожидается, что Си Цзиньпин отправит на конференцию своего спецпосланника, рассказали The Wall Street Journal европейские и американские официальные лица.

Как и первая такая встреча, состоявшаяся в Копенгагене в конце июня, нынешняя проводится по инициативе Украины, которая продвигает мирную формулу из 10 пунктов, предложенную Владимиром Зеленским в конце 2022 г.

Решение отправить высокопоставленных чиновников на переговоры в Саудовскую Аравию резко контрастирует с позицией Китая на прошедшей встрече: в Копенгагене китайских чиновников высокого уровня не было.

Затягивание войны в Украине несет дополнительные риски для Китая, несмотря на словесную поддержку, которую председатель КНР Си Цзиньпин оказывает президенту Владимиру Путину. Риторика Пекина в последнее время изменилась, отмечают наблюдатели. И вот он уже, похоже, готов рассматривать не свой, а украинский план мирного урегулирования.

Участие Ли Хуэя даст редкую возможность Китаю и США обсудить ситуацию в Украине, поскольку в Саудовскую Аравию также приедет Джейк Салливан, советник по национальной безопасности Джо Байдена, отмечает источник. Признаки возможного недовольства Пекина затянувшейся войной проявились в истории с зерновой сделкой, из которой вышла Россия. Китай – крупнейший покупатель украинских зерновых и кукурузы, недавно в Пекине делегация из Киева обсуждала расширение поставок сельскохозяйственной продукции. Полторы недели назад Пекин заявил Совету Безопасности ООН, что зерновую сделку необходимо возобновить, учитывая ее важность для мировой продовольственной безопасности, а в китайских госСМИ вышла серия статей о необходимости ее продления.

Между тем в марте, после того как Пекин опубликовал свой мирный план (не предполагающий вывод российских войск с оккупированных территорий), речь Гэна в ООН звучала совсем по-другому: в ней он обвинил США в предвзятом отношении к России. Теперь же Гэн призвал к проведению мирных переговоров с целью «скорейшего прекращения огня и [поиска] политического решения».

Между тем Россия не будет представлена на конференции в Саудовской Аравии: представитель МИДа Мария Захарова назвала ее «не встречей дипломатов для выработки политических решений», а «обманом», цель которого – «сколачивание антироссийской коалиции».