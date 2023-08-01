Скабеева о россиянах в Грузии: «Вы зачем туда, русские люди, претесь?»

Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала протесты в Грузии против круизного лайнера Astoria Grande. Об этом пишет «Эхо Кавказа».

«Вы зачем туда, русские люди, претесь, везете свои деньги? Столько оскорблений, столько грязи, ушат помоев выливают всякий раз на русских туристов, а они зачем-то продолжают спонсировать этот преступный режим», – заявила она.

Скабеева рассказала, что на стороне российских туристов выступил мэр Тбилиси Каха Каладзе, но добавила, что «на него плевать».

Издание напоминает, что Каладзе, в частности, заявил, что Грузия открыта для туристов из всех стран, в том числе россиян.