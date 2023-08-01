Икрам Нур, автор haqqin.az 14:40

Мечеть Анджуман Джама в Гуруграма лежит в руинах. Более дюжины полицейских полицейских стоят постами вокруг сооружения, которое раньше гостеприимно вмещало до 450 верующих, а теперь представляет собой гору обломков и пепла. Своеобразный памятник зверски убитому и сожженному там 22-летнему имаму наибу Мухаммаду Саада, который призывал озверевшую толпу нападавших индуистов образумиться.

Главной достопримечательностью этого района был храм Шитала-Мата, сооруженный в честь индийской богини, исцелявшей от черной оспы. Впору правительству Индии подумать о другом культовом объекте, поскольку черная оспа махрового индуистского национализма поражает все больше индийских штатов. Гуруграм часто называли в индийской прессе «городом тысячелетия», поскольку этот район лидирует по количеству офисов транснациональных корпораций и престижных суперсовременных торговых центров. Представительства Google, Deloitte, American Express и многих других именно здесь. Публика здесь ходит исключительно чистая, с печатью высшего образования и немалой зажиточности на лице. Казалось бы, ну откуда взяться пещерному национализму? Но как показали последние события, образование, бытовое благополучие, налет космополитизма оказались не более чем змеиной шкуркой. Которая прекрасно и без всяких проблем слазит, как только дело доходит до межконфессиональных противоречий.

Период раздела Британской Индии на собственно Индию и Пакистан по плану вице-короля лорда Маунтбаттена в конце сороковых годов прошлого века был страшным временем межконфессиональной резни, число жертв которой точно не подсчитано до сих пор, кто-то говорит о 200 тысячах человек, кто-то о миллионе погибших, а кто-то вообще насчитывает около 3 миллионов. Более шести десятков лет Индия пыталась забыть об этом кошмаре, но правительство Нарендры Моди словно задалось целью о нем не только напомнить, но и возродить его зловещие тени. Сотрудник службы безопасности индийской железной дороги на днях застрелил своего коллегу-мусульманина и еще трех пассажиров, сочтя их «угрозой безопасности» - правительство никак это не комментирует. Сожжена мечеть и зверски убит имам наиб – власти набрали в рот воды, отделываясь общими фразами. Громят и сжигают лавки индийцев-мусульман – на место прибывает полиция, но и пальцем не шевелит, чтобы прекратить бесчинства. Которые, на секунду, являются результатом оголтелой антимусульманской пропаганды, льющейся в Индии из каждого утюга. Разжигаемой с самых верхов Нью-Дели, оттуда, где заседает кабинет Нарендры Моди и руководство правящей националистической Бхаратия Джаната Парти и ее ультранационалистическими ответвлениями - Вишва Хинду Паришад и Баджранг Дал.