«Бей мусульман, спасай Индию!» главная тема
Мечеть Анджуман Джама в Гуруграма лежит в руинах. Более дюжины полицейских полицейских стоят постами вокруг сооружения, которое раньше гостеприимно вмещало до 450 верующих, а теперь представляет собой гору обломков и пепла. Своеобразный памятник зверски убитому и сожженному там 22-летнему имаму наибу Мухаммаду Саада, который призывал озверевшую толпу нападавших индуистов образумиться.
Главной достопримечательностью этого района был храм Шитала-Мата, сооруженный в честь индийской богини, исцелявшей от черной оспы. Впору правительству Индии подумать о другом культовом объекте, поскольку черная оспа махрового индуистского национализма поражает все больше индийских штатов.
Гуруграм часто называли в индийской прессе «городом тысячелетия», поскольку этот район лидирует по количеству офисов транснациональных корпораций и престижных суперсовременных торговых центров. Представительства Google, Deloitte, American Express и многих других именно здесь.
Публика здесь ходит исключительно чистая, с печатью высшего образования и немалой зажиточности на лице. Казалось бы, ну откуда взяться пещерному национализму? Но как показали последние события, образование, бытовое благополучие, налет космополитизма оказались не более чем змеиной шкуркой. Которая прекрасно и без всяких проблем слазит, как только дело доходит до межконфессиональных противоречий.
Период раздела Британской Индии на собственно Индию и Пакистан по плану вице-короля лорда Маунтбаттена в конце сороковых годов прошлого века был страшным временем межконфессиональной резни, число жертв которой точно не подсчитано до сих пор, кто-то говорит о 200 тысячах человек, кто-то о миллионе погибших, а кто-то вообще насчитывает около 3 миллионов. Более шести десятков лет Индия пыталась забыть об этом кошмаре, но правительство Нарендры Моди словно задалось целью о нем не только напомнить, но и возродить его зловещие тени.
Сотрудник службы безопасности индийской железной дороги на днях застрелил своего коллегу-мусульманина и еще трех пассажиров, сочтя их «угрозой безопасности» - правительство никак это не комментирует. Сожжена мечеть и зверски убит имам наиб – власти набрали в рот воды, отделываясь общими фразами. Громят и сжигают лавки индийцев-мусульман – на место прибывает полиция, но и пальцем не шевелит, чтобы прекратить бесчинства.
Которые, на секунду, являются результатом оголтелой антимусульманской пропаганды, льющейся в Индии из каждого утюга. Разжигаемой с самых верхов Нью-Дели, оттуда, где заседает кабинет Нарендры Моди и руководство правящей националистической Бхаратия Джаната Парти и ее ультранационалистическими ответвлениями - Вишва Хинду Паришад и Баджранг Дал.
Лозунги «Джаб мулле каатей джайенге, Рам Рам чиллайенге» [мусульмане будут убиты во имя Рамы]» и Desh ke gaddaron ko, Goli maaro saalon ko [стреляйте в предателей нашей страны - мусульман] совершенно безнаказанно звучат по всей Индии. 200 миллионов индийских мусульман, надеявшихся, что живут у себя на родине, как это веками и было, теперь людоедской политикой Нарендры Моди лишаются будущего и перспектив. Поскольку никто в Индии сегодня не гарантирует им безопасность и неприкосновенность имущества.
И все это при практически полном молчании Запада. А как тут возмущаться: Моди – лицо в США рукопожатное, стратегический партнер в создании антикитайской коалиции, сделаешь ему замечание – обидеться может. Индийский премьер этот нюанс прекрасно прочувствовал и лихо оседлал махровый национализм и теорию индуистской исключительности, пребывая в уверенности собственной безнаказанности.
Сегодня в Индии переписывают историю, удаляя оттуда все упоминания о положительном вкладе мусульман, запрещают книги про это, перекраивают учебные программы. Чума индуистского национализма распростерла крылья над индийским субконтинентом – и пока никто не сказал этому твердое «нет».