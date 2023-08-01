ОАО "Азеришыг" модернизирует электроэнергетическую систему сел Абдулабад, Ранджбар и Губалыбалоглан Гаджигабульского района, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Гаджигабульском районе полностью реконструируется электросеть в селе Абдулабад. В селе планируется установить 20 современных комплектных трансформаторных подстанций (КТП).

Параллельно в селах Ранджбар и Губалыбалоглан проводятся необходимые работы по восстановлению электроснабжения. В селах будет установлено 35 КТП современного типа. После завершения работ около 2 500 абонентов будут обеспечены стабильным и бесперебойным электроснабжением.

"Азеришыг" продолжает реконструкцию во всех регионах. Проект охватывает более 100 деревень.