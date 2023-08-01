Президент Литвы увидел «вагнеровцев» у литовской границы

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о присутствии наемников группы "Вагнер" вблизи литовской границы в Гродненской области Беларуси. Об этом он сказал после встречи с польским премьером Матеушем Моравецким у Сувалкского коридора. Президент балтийской страны заявил, что для Путина и Лукашенко существует большой соблазн "воспользоваться присутствием боевиков "Вагнер" в их непосредственном соседстве со странами НАТО для возможных провокаций", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

По словам Науседы, всего на территории Беларуси сейчас находятся около четырех тысяч российских наемников.

"Часть бойцов "Вагнер" находится вплотную к нашей границе, заняв позиции в Гродненской области, а это значит, что такое расположение очень удобно для осуществления провокаций как на польско-белорусской, так и на литовско-белорусской границах", – подчеркнул он.

Науседа добавил, что в связи с этим уже были приняты меры, усилена охрана литовской границы, подготовлены и обновлены планы прикрытия границы, включая подкрепление со стороны армии.

"У нас могут быть разные взгляды на намерения боевиков "Вагнер" в Беларуси, но совершенно ясно одно: и для Путина, и для Лукашенко было бы слишком большим соблазном не воспользоваться присутствием боевиков "Вагнера" в их непосредственном соседстве для возможных провокаций против стран НАТО", – подчеркнул президент Литвы.

Науседа добавил, что среди возможных мер рассматривается закрытие границы с Беларусью, однако этот шаг должен быть скоординирован между Польшей, Литвой и Латвией.

Он сказал, что провокации "вагнеровцев" будут рассматриваться как часть действий России.