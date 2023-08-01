Азербайджан разыскивает подельников Хачатряна

Проведен предварительный допрос Вагифа Хачатряна, задержанного на погранично-пропускном пункте «Лачин» по обвинению в совершении массовых убийств азербайджанцев в селе Мешали.

Об этом АПА сообщил старший помощник генерального прокурора по особым поручениям Ильгар Сафаров.

Он заявил, что после задержания Хачатрян прошел медосмотр, после чего был помещен в медучреждение.

«В связи с состоянием здоровья его (Хачатряна) обследовали врачи. После проведения медицинского обследования он был обеспечен адвокатом и переводчиком.

Хачатряну предъявили обвинение и провели предварительный допрос. В настоящее время в отношении него проводятся другие следственные действия», - отметил помощник генпрокурора.

Сафаров добавил, что помимо Хачатряна, разыскиваются еще 8 боевиков армянской национальности, причастных к геноциду в Мешали.