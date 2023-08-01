Путин пересаживает российских чиновников на отечественные авто

Российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности. Трансляция мероприятия была показана на телеканале «Россия 24».

Путин заявил, что все чиновники должны ездить на российских автомобилях. По мнению президента, госзакупок иностранных машин быть не должно.

«Где-то будет поскромнее, чем раньше — ничего страшного. Наоборот, даже хорошо. Все чиновничество наше должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов», — сказал президент.

Он отметил, что разные ведомства обращались к нему с просьбой продолжить закупки авто для госслужащих, сделав упор на иностранные марки. «Это исключено!» — сказал Путин.

Президент добавил, что Россия не будет полностью отказываться от импорта, но базовые вещи должны быть ориентированы на отечественного производителя.