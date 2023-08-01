Байрамов рассказал, для чего используется Лачинская дорога

Армения необоснованно расценивает как «блокаду» расследование причин провокации, в результате которой был ранен азербайджанский пограничник, вследствие чего Баку принял соответствующие меры в целях обеспечения безопасности пограничного пропускного пункта «Лачин». Об этом говорится в письме министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, адресованном Международному суду ООН.

По словам министра, в настоящее время Лачинская дорога используется только в медицинских целях посредством Международного комитета Красного Креста.

В письме подчеркивается, что Азербайджан предложил использовать дорогу Агдам - Ханкенди, чтобы снабжать армянских жителей Карабаха достаточным количеством продуктов, но Армения возражает против этого предложения.

Глава МИД добавил, что Ереван продолжает обманывать международную общественность: «Помимо того, что Армения является стороной, которая вводит ограничения на использование Лачинской дороги, а также возражает против предложения удовлетворить гуманитарные потребности армянских жителей посредством дороги Агдам - Ханкенди, она также продолжает вводить в заблуждение международную общественность бессмысленными претензиями о «блокаде армянских жителей Азербайджаном».

В своем письме Байрамов также выражает приверженность Азербайджана усилиям по установлению мира и безопасности в регионе, в частности, важность того, чтобы международное сообщество призвало Армению также продемонстрировать конструктивный подход в усилиях по достижению устойчивого мира.