Еще один представитель Азербайджана в Лиге Конференций «Габала» с крупным счетом проиграла на выезде кипрской «Омонии» - 1:4 и теперь прощается с еврокубками до следующего сезона. В первом матче габалинцы также уступили сопернику - 2:3.

Другой столичный клуб «Нефтчи» тоже порадовал своих болельщиков победой над боснийским «Железничаром» и идет дальше, так как в первом матче была зафиксирована ничья - 2:2.

В 20:00 на «Банк Республика Арене» «Сабах» примет латвийский РФШ. В первой игре в Юрмале дебютант еврокубков, коим является бакинский клуб, победил со счетом 2:0. Судить встречу будет швейцарская бригада арбитров во главе с Федайи Саном. Победитель этой пары в 3-м раунде встретится с сербским «Партизаном».

В 21:00 на стадионе «8 км» (прежнее название – «Баксель Арена») «Нефтчи» выйдет на ответную игру с боснийским «Железничаром». Первый матч завершился со счетом 2:2. Главный арбитр матча – венгр Балаш Берке. Победитель данного противостояния в 3-м раунде сыграет с сильнейшим в паре «Тирана» (Албания) – «Бешикташ» (Турция). В Стамбуле турецкая команда победила 3:1.

Также в 21:00 по бакинскому времени, но в кипрской Никосии стартует встреча между «Омонией» и «Габалой». Дома подопечные Эльмара Бахшиева при вполне неплохой игре проиграли 2:3, пропустив два гола со штрафного и один – с пенальти. Сегодня габалинцы постараются отыграться. Судить игру будет Адам Ладэбек из Швеции. Победитель этой пары сыграет с сильнейшим в соперничестве «Прогреса» (Люксембург) и «Мидтьюланда» (Дания). В первом матче датчане победили 2:0.