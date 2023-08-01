Потерпевший: завотделом Кабмина Хикмет Халилов

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось предварительное слушание по уголовному делу 54-летнего предпринимателя и соучредителя ООО SV-QRUP Вахида Халафова, обвиняемого в вымогательстве путем угроз.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, в ходе процесса под председательством судьи Азада Меджидова были уточнены анкетные данные обвиняемого. Халафову разъяснили его права и предоставили адвоката Шамистана Гулиева.

Потерпевшим по уголовному делу проходит заведующий отделом Кабинета Министров Хикмет Халилов. В подготовительной встрече участвовал представитель потерпевшего Сабухи Гамидов.

Судебное заседание назначено на 4 августа.

Отметим, что 6 апреля этого года Халафов повредил автомобиль Халилова, угрожал ему и требовал денег. Последний обратился в полицию. Халафову предъявлены обвинения по статьям 182.4 и 221.3 УК Азербайджана. Сообщается, что у мужчин был давний спор, связанный с недвижимостью.