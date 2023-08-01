В российской промышленности крупнейший дефицит работников

Российская промышленность на фоне войны и мобилизации испытывает максимальную нехватку кадров с 1996 года. В июле на дефицит работников пожаловались 42% промышленных предприятий, показал опрос Института экономической политики им. «Гайдара» (ИЭП), результаты которого опубликовал РБК.

Согласно данным, еще в апреле на нехватку сотрудников указывали 35% респондентов.

Опрос проводится среди более чем 1 тыс. промышленных предприятий с 1992 года. Вопрос о достаточности кадров был включен в анкету в середине 1990-х годов, когда промышленность «страдала» избыточными кадрами. В июле 2023 года об избыточности заявили лишь 2% предприятий.

Проблема дефицита рабочих рук впервые встала в январе 2022 года на фоне восстановления экономики после пандемии, но вскоре кадровый голод был усилен войной, мобилизацией и санкциями. Сразу после объявления мобилизации доля заявивших о нехватке работников предприятий подскочила до 33%.