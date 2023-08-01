Кубок мира в Баку: сколько азербайджанских шахматистов выйдут в 3-й раунд?
Сегодня на Кубке мира по шахматам в Баку проходят ответные поединки 2-го раунда - 1/64 финала у мужчин и 1/32 финала у женщин.
За выход в следующую стадию борются 11 азербайджанских шахматистов и 4 шахматистки.
Вчера в первых партиях нашим представителям не удалось одержать побед. Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Эльтадж Сафарли, Ниджат Абасов, Рауф Мамедов, Абдулла Гадимбейли, Гадир Гусейнов и Ульвия Фаталиева сыграли вничью. А Мисретдин Искендеров, Вугар Асадли, Васиф Дурарбейли, Говхар Бейдуллаева, Айдын Сулейманлы, Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова потерпели поражения.