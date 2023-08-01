В четверг, 3 августа, министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в Азербайджане главного советника Госдепартамента США по переговорам на Южном Кавказе Луи Боно.

Согласно сообщению Министерства иностранных дел Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, текущая ситуация в регионе, состояние и перспективы переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Джейхун Байрамов довел до сведения Луи Боно, что вопреки своим обязательствам Армения не выводит полностью свои вооруженные силы с территорий Азербайджана, продолжает предъявлять претензии на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, препятствует открытию коммуникаций, и что все это не служит миру и стабильности в регионе.

В то же время, подчеркивая беспочвенность утверждений о том, что Азербайджан якобы держит армянских жителей Карабаха в блокаде, и о том, что ППП «Лачин» является «нелегитимным», а также, учитывая провокации Армении на Лачинской дороге, предложение Азербайджана использовать дорогу Агдам - Ханкенди для помощи армянским жителям Карабаха остается в силе. Также было отмечено, что вмешательство Армении в усилия азербайджанской стороны по реинтеграции армянских жителей Карабаха является неприемлемым.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.