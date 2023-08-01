Портят молодежь: в Китае ограничат использование интернета подростками

Китай хочет побороть интернет-зависимость среди подростков и детей. Пользователи в возрасте от 16 до 18 лет будут ограничены двумя часами использования мобильных устройств в день, а лицам младше 18 лет запретят доступ в интернет с 22:00 до 6:00. Об этом сообщает агентство Reuters.

По мнению регулятора, существующие детские режимы блокируют время и контент недостаточно. Согласно проекту, поставщики платформ и устройств должны будут обеспечить многоуровневую систему контроля в соответствии с возрастной группой:

• пользователи 16-18 лет смогут пользоваться интернетом два часа в день,

• подростки 8-16 лет — один час,

• дети до 8 лет — 40 минут.

Ночью, по задумке проекта, несовершеннолетним выходить в интернет будет запрещено. Часть ограничений родители смогут отключить вручную.

Кроме того, регулятор хочет, чтобы технологические компании уделяли больше внимания качеству контента. Платформы должны продвигать контент, представляющий общественный интерес, увеличивать образовательные и проверенные научно-популярные видео и программы.

В последние годы китайские власти беспокоит интернет-зависимость среди молодежи, а также показатели близорукости несовершеннолетних, использующих видеоигры. Доступ к игровым ресурсам дети и подростки получают лишь три дня в неделю по часу.