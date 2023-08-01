Выпускников Академии МЧС назначили на должности

3 августа в Министерстве по чрезвычайным ситуациям состоялось назначение выпускников академии МЧС на соответствующие вакантные должности в системе министерства путем жеребьевки. В мероприятии также приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, члены жеребьевочной комиссии министерства и представители Общественного совета при МЧС.

Как сообщили haqqin.az в МЧС, сначала министр Кямаледдин Гейдаров поздравил молодых людей, получивших офицерское звание и назначенных на должности путем жеребьевки, и пожелал им успехов в профессиональной деятельности. Отметив, что назначение происходит на основе принципов справедливости и прозрачности, министр выразил уверенность в том, что молодые офицеры достойно выполнят возложенные на них обязанности в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, будут верно служить Родине и государству.

Затем 100 выпускников, закончивших в 2023 году очное обучение в Академии МЧС по уровню бакалавриата, и 15 выпускников, окончивших магистратуру, были назначены на различные должности в системе МЧС путем жеребьевки, достав закрытые конверты с вакантными должностями.