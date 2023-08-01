Казахстанским пользователям интернета начали демонстрировать рекламу службы в российской армии по контракту, в случае заключения которого им предлагают немедленную выплату в размере 495 тысяч рублей, сообщает Reuters.

В объявлении демонстрируются флаги России и Казахстана и слоган «Плечом к плечу». Контрактникам, помимо единоразовой выплаты, обещают платить 190 тысяч рублей в месяц, а также дополнительный пакет, содержимое которого не называется.

По ссылке открывается сайт, на котором желающим предлагается проходить военную службу в России на Сахалине. Его владельцем является государственное Агентство по развитию человеческого капитала Сахалинской области. При звонке по указанному на сайте телефону Reuters ответили, что не будут комментировать размещение этой рекламы.