Согласно информации, вначале первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев и руководящий состав Минобороны посетили подразделения, созданные в рамках Концепции оперативных возможностей (КОВ) НАТО, поинтересовались мерами, проводимыми в направлении повышения уровня подготовки личного состава.

Руководящий состав Министерства обороны проверил боеготовность нескольких воинских частей и подразделений азербайджанской армии. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства.

Были заслушаны доклады командного состава о процессе подготовки к проведению в нынешнем году переоценочных учений второго уровня в рамках программы КОВ. Было отмечено, что на занятиях по тактико-специальной подготовке, проводимых на полевой учебной базе, основное внимание уделено совершенствованию практических навыков применения личным составом методов ведения современного общевойскового боя.

Затем руководящий состав Минобороны ознакомился с ходом курса подготовки коммандос в одной из воинских частей. В ходе занятий с применением артиллерийских установок и другого оружия, находящегося на вооружении коммандос, был высоко оценен уровень подготовки военнослужащих.

После этого руководящий состав Минобороны прибыл на тренировочную площадку, где проследил за ходом курса горной подготовки с участием курсантов Военного института имени Гейдара Алиева. Было доложено, что на занятиях, проводимых в ходе полевых выходов, курсантов обучают правилам преодоления горных препятствий, особое внимание уделяется их индивидуальной подготовке и выполнению практических задач в группах.