Как бюджетно улететь из Баку в Европу и Азию?

18:03

Баку теперь предлагает еще больше возможностей для бюджетных путешествий в города Европы и Азии: число зарубежных лоукостеров, которые выполняют полеты в Международный аэропорт Гейдар Алиев, достигло 15. Об этом сообщил директор Международного аэропорта Гейдар Алиев Теймур Гасанов. По его словам, работа по привлечению еще большего количества авиакомпаний для удовлетворения потребностей бюджетных путешественников активно продолжается.

В первой половине 2023 года список авиакомпаний, выполняющих рейсы в бакинский аэропорт, пополнили RedWings, WizzAir Malta, Flyadeal и Air Cairo. Сегодня из Баку лоукостерами можно путешествовать в различные города мира, в частности, в Анкару, Стамбул, Измир, Дубай, Шарджу, Даммам, Джидду, Эр-Рияд, Абу-Даби, Актау, Тель-Авив, Будапешт, Рим и многие другие. «Эти данные подтверждают нашу постоянную работу по привлечению новых авиакомпаний и расширению возможностей для пассажиров. С 2019 года число пассажиров, выбирающих зарубежные низкобюджетные авиакомпании, выросло до 29%. Мы продолжим открывать новые перспективы для бюджетных путешествий и делать Баку еще более доступным и привлекательным туристическим направлением», - отметил директор аэропорта.