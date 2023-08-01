Саакашвили обвиняет власти в сдаче Грузии россиянам

На странице экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Facebook появилась публикация, в которой он обвиняет нынешние грузинские власти в передаче России секретных документов.

«Хочу выделить некоторые важные детали по вопросу безвизового въезда в Россию. За время моего президентства срок безвизового режима для российских граждан составлял 3 месяца, российская разведка в Грузии была уничтожена.

Целью безвизового въезда было заставить россиян увидеть насколько мы успешны, не верить российской пропаганде и требовать реформ в России, которые были очень важны для безопасности Грузии. Они были шокированы, гуляя по нашим улицам, видя новую Грузию.

А сейчас руководители сил безопасности встречают русских агентов, угощают их, организуют экскурсии по секретным местам. Передали России наши секретные карты и базы данных. Сегодня в условиях годового безвизового режима граждане России начинают свой бизнес в Грузии, как легально, так и незаконно. Они не платят налоги.

Таким образом, они предлагают клиентам более дешевые услуги. Поэтому грузинские компании лишены дохода, они (россияне) занимают наши рабочие места.

Граждане России создали автономную систему в Грузии, где оказывают друг другу различные услуги, создают закрытые сети, покупают и сдают недвижимость, недоступную грузинским компаниям», сказано в публикации.