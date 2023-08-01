Польша готова дать военный ответ Беларуси
Польские пилоты боевых вертолетов готовы применить оружие на границе с Беларусью, заявил заместитель начальника генерального штаба ВС Польши генерал Марек Соколовский на совещании с министром национальной обороны Мариушем Блащаком.
Он сообщил, что вчера в район польско-белорусской границы были передислоцированы боевые вертолеты ВВС Польши.
Ранее сообщалось, что два вертолета, которые, как заявляют польские власти, 1 августа нарушили воздушную границу страны, принадлежат охране президента Беларуси Александра Лукашенко.