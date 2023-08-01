Фархад Мамедов, автор haqqin.az 18:32

Каждый раз, когда представитель МИД РФ Мария Захарова комментирует заявления премьера Армении Никола Пашиняна, то признается, что с трудом понимает логику этого политика. Следует полагать, что очередное заявление армянского премьер-министра, сделанное на сегодняшнем заседании правительства, окончательно ввело официального представителя российского МИД в ступор. Дело в том, что сегодня Пашинян потребовал от российских миротворческих сил объяснений за то, что они не пропустили колонну «гуманитарных грузов», направленную без согласования с Баку в сторону моста Хакари. Ссылаясь на интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева телеканалу Euronews, Пашинян заявил: «Почему они (российские миротворцы, - прим.ред.) не обеспечивают поступления гуманитарной помощи, направляемой правительством Армении в Карабах, если Азербайджан утверждает, что не блокирует Лачинский коридор? Считаю важным разъяснение этой проблемы, и наши соответствующие органы должны поработать над тем, чтобы получить разъяснения вокруг данного вопроса».

Следует отметить, что теперь Армения планирует передать указанные грузы российским миротворческим силам для доставки в Карабах, но командование миротворцев от такой «миссии» уклоняется. 2 августа Мария Захарова заявила на брифинге, что Армения отправила товары на границу без согласования с Азербайджаном, однако командование миротворческих сил пытается урегулировать сложившуюся ситуацию и ведет переговоры со сторонами. Другими словами, в МИД России подтвердили, что предпринятая Арменией попытка отправить грузы по закрытому маршруту не является легитимной и рассчитана на драматизацию ситуации. При этом российские миротворцы, отказываясь принимать груз, всё же не заявляют армянам о невозможности его доставки в Карабах через Лачин, и в результате колонна МДП уже более недели стоит на противоположной стороне моста Хакари, ожидая непонятно чего. И вот на сегодняшнем заседании правительства Пашинян заявил о необходимости потребовать от командования Вооруженных сил России объяснений по поводу сложившегося положения. Что касается его утверждений о будто бы произнесенных Ильхамом Алиевым словах по поводу доступности Лачинского коридора для использования армянской стороной, то здесь следует напомнить, что именно и в каком контексте произнес лидер нашей страны.

Стенограмма интервью президента Азербайджана телеканалу Euronews опубликована в официальных СМИ, и в ней подробно рассказывается о функционировании Лачинской дороги, причинах создания на ней погранперехода, а также объясняется, почему на некоторое время был ограничен проезд автомобилей Международного Красного Креста. В ходе того интервью Ильхам Алиев особо обратил внимание на то, что для армянских жителей Карабаха доступна дорога для выезда в Армению с целью лечения. Иными словами, президент Азербайджана нигде не говорил, что дорога для перевозки грузов из Армении в Карабах открыта. Ильхам Алиев четко и подробно изложил позицию Азербайджана в отношении вышеупомянутых грузов. Он отметил, что нет необходимости возить продовольствие и другие товары из Армении в Карабах, ведь эта область является частью Азербайджана, а потому можно беспрепятственно снабжать живущих там людей, используя дорогу Агдам – Ханкенди.