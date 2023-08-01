Казахстанца кастрируют за изнасилование дочери
Бывшего сержанта морской пехоты казахстанской армии приговорили к пожизненному заключению и химической кастрации за изнасилование своей 11-летней дочери.
Приговор вынес военный суд Астаны. Подсудимый уже был в разводе и женат на другой женщине, когда забирал свою дочь и насиловал ее на съемной квартире. Когда об этом узнала мать, она немедленно обратилась в полицию и добилась наказания для экс-супруга.
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