Российские беспилотники залетели на территорию НАТО

Российские дроны-камикадзе во время атаки на украинский порт Измаил 2 августа залетели на территорию Румынии. Жители сообщают о падении одного из дронов в лесу.

Как рассказал мэр коммуны Чаталкиой Тудор Чернега, местные жители сообщали, что беспилотники пролетели над их домами, а один из них упал в лесу. Мэр сообщил, что поиски были начаты, но остатков дрона не нашли.

"Местные жители подтверждают, что беспилотники пролетали по прямой линии над домами в Четалкиой. Страх очень большой. Сбитого дрона не обнаружено. Есть свидетельства некоторых местных жителей, моряков, что в лесу упал дрон. Искали, но ничего не нашли. В той чаще тебе даже дороги нет", - рассказал мэр.

По его словам, то, что дроны пролетали над домами, только подтверждает, что они летели с нескольких направлений, чтобы запутать противовоздушную оборону.

Министерство обороны Румынии пока не подтвердило фактов падения на территории страны обломков от беспилотников, которыми Россия атаковала портовую инфраструктуру Измаила. По словам представителей ведомства, в контексте последних событий прямой военной опасности для Румынии не обнаружено.